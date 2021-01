Ascend fait l'acquisition d'Eurostar Engineering Plastics

L'acquisition élargira le portefeuille d'ignifugeants d'Ascend et sa présence en Europe

HOUSTON, 5 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials a acquis Eurostar Engineering Plastics, un spécialiste français du compoundage détenant un vaste portefeuille de matières plastiques ignifugées et une expertise dans les formules non halogénées.

« L'expérience d'Eurostar en matière de polyamides composites cadre parfaitement avec notre portefeuille et nos capacités de production, a déclaré John Saunders, vice-président d'Ascend pour l'Europe. Leurs produits Starflam® constituent une solution de choix pour la transition vers les énergies propres et les moyens de transport respectueux de l'environnement ainsi que pour l'évolution des appareils intelligents. »

L'an dernier, Ascend a acquis les entreprises italiennes Poliblend et Esseti Plast, ainsi qu'une installation de compoundage en Chine.

« Nous poursuivons notre stratégie visant à accroître notre présence mondiale et à offrir toujours plus de diversité et de fiabilité à nos clients, a souligné Phil McDivitt, PDG d'Ascend. Les dix derniers mois ont été difficiles, mais nous avons gardé le cap et continué à offrir à nos clients les solutions et le soutien dont ils ont besoin pour continuer à croître. »

À titre de plus grand producteur pleinement intégré de résine polyamide 6.6 au monde, Ascend récolte avec cette acquisition un portefeuille complet d'ignifugeants certifiés UL carte jaune, ainsi que de plastiques thermoconducteurs et sécuritaires pour l'eau. L'entreprise a indiqué que ces matériaux joueront un rôle essentiel dans les domaines de l'électromobilité, des appareils intelligents, de l'automatisation industrielle et de l'électronique grand public.

« La combinaison de notre portefeuille et de notre expertise en développement d'applications avec les produits d'Eurostar procure dès maintenant à nos clients un arsenal d'outils bonifié, pour produire des pièces plus sûres et fiables qui sont capables de soutenir des charges de tension plus élevées et plus constantes, a expliqué Steve Manning, directeur principal pour les plastiques techniques d'Ascend. Dans tous les secteurs, nous observons une demande accrue pour des matériaux plus performants, et le portefeuille d'Eurostar répond déjà non seulement aux spécifications techniques actuelles, mais également à celles de demain. »

Aucune des deux entreprises n'a divulgué le coût de l'acquisition.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie, et de favoriser un lendemain meilleur grâce à l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et qui a des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées qui compte neuf installations de fabrication à l'échelle mondiale aux États-Unis, en Europe et en Chine. Notre main-d'œuvre mondiale de 2 600 employés fabrique les plastiques, les tissus, les fibres et les produits chimiques utilisés dans la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, de dispositifs médicaux plus efficaces, d'appareils plus intelligents, et de vêtements et de biens de consommation plus durables. Nous sommes déterminés à veiller à la sécurité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

