Asbestos lud am 24.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6.23 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asbestos -3.530 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.45 Prozent auf 0.6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Asbestos 0.6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch