Asbestos hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Asbestos lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.20 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2.010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25.00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.4 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0.5 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch