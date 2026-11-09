ASAX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASAX hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 31.75 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASAX 32.06 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASAX im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch