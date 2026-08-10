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10.08.2026 06:37:00
Asarfi Hospital legte Quartalsergebnis vor
Asarfi Hospital hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.59 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475.3 Millionen INR – ein Plus von 33.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asarfi Hospital 356.8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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