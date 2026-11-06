ASANTE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASANTE gab am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27.65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21.50 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat ASANTE 3.76 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch