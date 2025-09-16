Asante Gold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asante Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.16 CAD gegenüber -0.070 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Asante Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138.5 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch