ASAKUMA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ASAKUMA lud am 09.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.83 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ASAKUMA 3.14 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.99 Milliarden JPY – ein Plus von 29.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASAKUMA 2.31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch