Asaka Riken: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Asaka Riken hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.28 JPY. Im Vorjahresquartal waren 17.95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2.85 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 23.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 159.06 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 59.77 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Asaka Riken im vergangenen Geschäftsjahr 11.60 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asaka Riken 8.69 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch