Asaka Riken gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Asaka Riken hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Asaka Riken hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 63.12 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15.91 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asaka Riken in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77.06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.46 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch