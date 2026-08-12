Asaka Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Asaka Industrial hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 127.07 JPY. Im letzten Jahr hatte Asaka Industrial einen Gewinn von 87.10 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.37 Milliarden JPY – ein Plus von 3.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asaka Industrial 2.29 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch