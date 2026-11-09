Asahipen stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asahipen äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 26.03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 39.87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Asahipen 5.81 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 54.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch