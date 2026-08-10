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10.08.2026 06:37:00
Asahipen: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Asahipen veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 84.49 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Asahipen 58.65 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Asahipen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.38 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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