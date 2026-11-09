Asahimatsu Foods veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asahimatsu Foods lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 8.03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.84 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.82 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch