Asahimatsu Foods: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Asahimatsu Foods hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.92 JPY. Im Vorjahresquartal waren 25.40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.82 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch