ASAHI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ASAHI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2.04 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11.30 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.87 Prozent auf 18.44 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch