Asahi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asahi hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 100.21 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 47.51 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 197.18 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43.80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Asahi einen Umsatz von 137.12 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch