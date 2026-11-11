Asahi Rubber hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Asahi Rubber hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20.07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12.59 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Asahi Rubber mit einem Umsatz von insgesamt 2.22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch