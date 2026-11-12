ASAHI PRINTING mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ASAHI PRINTING hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22.57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14.43 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 11.79 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ASAHI PRINTING 11.25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch