Asahi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Asahi hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 143.32 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 94.09 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asahi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66.13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 167.99 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 101.12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch