ASAHI Net stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ASAHI Net hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.64 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ASAHI Net ein EPS von 13.96 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.36 Prozent auf 3.38 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch