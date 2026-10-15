Asahi Kagaku Kogyo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Asahi Kagaku Kogyo hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asahi Kagaku Kogyo 7.25 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Asahi Kagaku Kogyo mit einem Umsatz von insgesamt 2.33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15.79 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6.57 JPY beziffert, während im Vorjahr 15.07 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8.87 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8.36 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch