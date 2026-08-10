Asahi Intelligence Service: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asahi Intelligence Service gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15.56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12.82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Asahi Intelligence Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.16 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch