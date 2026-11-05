Asahi Intelligence Service stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asahi Intelligence Service lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16.07 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Asahi Intelligence Service 21.90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.29 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4.18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch