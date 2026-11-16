ASAHI INTECC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ASAHI INTECC hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 47.89 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ASAHI INTECC 34.37 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21.27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36.06 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.73 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch