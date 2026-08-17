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17.08.2026 06:37:00
ASAHI INTECC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ASAHI INTECC hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20.46 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14.66 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASAHI INTECC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.05 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 28.21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 120.59 JPY. Im Vorjahr waren 46.92 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 145.42 Milliarden JPY – ein Plus von 21.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ASAHI INTECC 120.03 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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