ASAHI INTECC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ASAHI INTECC lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.30 USD gegenüber 0.230 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 274.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ASAHI INTECC 244.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch