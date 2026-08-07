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07.08.2026 06:37:00
Asahi India Glass verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Asahi India Glass hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.31 INR erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.03 Prozent auf 14.13 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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