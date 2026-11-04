Asahi India Glass stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Asahi India Glass hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.56 INR. Im Vorjahresviertel hatte Asahi India Glass 2.22 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.86 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 37.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.51 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch