Asahi Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Asahi Group hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 41.28 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asahi Group 29.33 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Asahi Group mit einem Umsatz von insgesamt 844.68 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 795.27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6.21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch