Asahi Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Asahi Group hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 53.14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14.32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29.57 Prozent auf 816.84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 630.42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch