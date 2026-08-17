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17.08.2026 06:37:00
Asahi Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Asahi Group hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.090 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Asahi Group mit einem Umsatz von insgesamt 5.13 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 23.92 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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