Asahi Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Asahi Group lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.26 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.200 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 5.30 Milliarden USD, gegenüber 5.39 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.67 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch