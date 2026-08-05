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05.08.2026 06:37:00
Asahi Glass hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Asahi Glass hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 59.72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 34.24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 562.64 Milliarden JPY – ein Plus von 13.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asahi Glass 495.89 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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