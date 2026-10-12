Asahi Eito: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Asahi Eito hat am 09.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.11 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asahi Eito -12.330 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.03 Prozent zurück. Hier wurden 1.00 Milliarden JPY gegenüber 1.01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch