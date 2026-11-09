Asahi Diamond Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Asahi Diamond Industrial äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23.32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13.80 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 11.90 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Asahi Diamond Industrial 10.45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch