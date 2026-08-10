Asahi Diamond Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asahi Diamond Industrial hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24.45 JPY gegenüber 16.64 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 11.13 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.03 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch