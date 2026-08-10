Asahi Concrete Works vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Asahi Concrete Works hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19.50 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Asahi Concrete Works 6.41 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Asahi Concrete Works mit einem Umsatz von insgesamt 1.61 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5.02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch