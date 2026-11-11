Asahi Broadcasting stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asahi Broadcasting lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13.22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12.68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.39 Prozent auf 22.64 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.98 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch