Asahi Broadcasting: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Asahi Broadcasting hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 44.86 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7.48 Prozent auf 20.08 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch