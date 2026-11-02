Asagami: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Asagami hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 100.66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -87.440 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.39 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8.24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch