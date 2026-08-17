As Partners: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

As Partners hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 67.95 JPY. Im letzten Jahr hatte As Partners einen Gewinn von 279.67 JPY je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 7.94 Milliarden JPY, gegenüber 8.99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11.71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch