AS ONE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AS ONE hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 26.25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AS ONE 28.49 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 27.64 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.78 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch