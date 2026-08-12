As-me ESTELLE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

As-me ESTELLE äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 15.90 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -59.360 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.98 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6.93 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch