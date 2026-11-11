As-me ESTELLE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

As-me ESTELLE veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16.75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3.260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat As-me ESTELLE im vergangenen Quartal 8.63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte As-me ESTELLE 8.10 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch