Aryzta-Verwaltungsrat nimmt Rücktritt von Alejandro Legarda an

Zürich (awp) - Alejandro Legarda ist aus persönlichen Gründen per sofort aus dem Verwaltungsrat von Aryzta zurückgetreten. Das Aufsichtsgremium hat seinen Rücktritt angenommen, teilte der Backwarenhersteller am Dienstagabend mit.

Wer Legarda ersetzen soll, ist noch offen. An der kommenden Generalversammlung im Mai 2027 werde das Unternehmen einen Nachfolger zur Wahl vorschlagen, so das Communiqué weiter. Der Verwaltungsrat dankte Legarda für seine langjährige Tätigkeit.

Alejandro Legarda gehörte dem Verwaltungsrat von Aryzta seit November 2019 an.

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