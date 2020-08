ARYZTA nominiert Andreas Schmid als Verwaltungsratspräsident - ARYZTA-Aktie im Minus

Beim Backwarenhersteller ARYZTA soll Andreas Schmid den zurücktretenden Gary McGann als Präsident des Verwaltungsrats ablösen.

Seine Wahl soll am 16. September an der ausserordentlichen Generalversammlung erfolgen.

Schmid ist kein Unbekannter und er kennt auch die Branche: Er leitete lange Jahre als CEO und auch als Präsident die Geschicke des Schokolade-Herstellers Barry Callebaut. Später war er auch Mitglied in den Verwaltungsräten von Adecco, Kuoni, Gategroup oder Davidoff.

"Sollte ich [...] gewählt werden, würde ich von bestimmten Mandaten, die ich derzeit innehabe, zurücktreten, um das Unternehmen bei der Bewältigung dieser schwierigen Zeiten zu unterstützen", liess sich Schmid in der Mitteilung zitieren.

Aktionäre wollen Jordi

Das ausserordentliche Aktionärstreffen von Mitte September findet auf Betreiben einer Investorengruppe um die Fonds Veraison und Cobas statt. Diese fordern seit Monaten Veränderungen bei ARYZTA und einen Umbau des Verwaltungsrates. ARYZTA ist schon länger angeschlagen und der Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Lage noch deutlich verschärft.

Konkret will die Aktionärsgruppe fünf der elf Verwaltungsräte absetzen. Für das Präsidium des Verwaltungsrates sieht die Gegenpartei den ehemaligen Hiestand-Chef Urs Jordi vor. Veraison leht denn auch die Wahl Schmids "klar" ab, wie diese in einer Stellungnahme schrieb. Das riecht nach einer möglichen Kampfwahl.

Möglicher Verkauf?

An der Generalversammlung von Mitte September sollen die Aktionäre zudem über einen möglichen Verkauf des Unternehmens befinden. Denn laut Angaben des Verwaltungsrats vom Juli hätten sich mehrere Kaufinteressenten gemeldet. In den Medien wurde etwa der Name des kanadischen Lebensmittel- und Bäckereikonzerns George Weston genannt.

Aryzta-Aktienkurs wegen absehbarer Kampfwahl um VR-Präsidium unter Druck

Die Aktien von Aryzta kommen am Donnerstag nach einer Nominierung für den Chefposten im Verwaltungsrat unter Druck. Der Backwarenhersteller schlägt Andreas Schmid als Nachfolger für den zurücktretenden Gary McGann vor. Er soll an der ausserordentlichen Generalversammlung Mitte September gewählt werden.

Zeitweise fallen die Titel um 5,08 Prozent auf knapp 60.

Der Fonds Veraison, der zusammen mit einer Investorengruppe um den Fonds Cobas fünf der elf Verwaltungsräte absetzen will, lehnte in einer Stellungnahme den neuen Kandidaten direkt ab. Denn die Gegenpartei sieht den ehemaligen Hiestand-Chef Urs Jordi vor. Zudem sollen die Aktionäre über einen Verkauf des Unternehmens abstimmen. Es könnte also im September zu einer Kampfabstimmung kommen.

Auch Helvea-Analyst Andreas von Arx zeigt sich wenig begeistert über den Vorschlag von Schmid als VR-Präsident. Zwar gebe es nach Aussagen von ARYZTA keine direkten Auswirkungen auf einen möglichen Verkauf des Unternehmens, er selbst senkt die Wahrscheinlichkeit auf einen Deal aber durch diese mögliche Wahl.

Insgesamt sei er auch nicht vom "track record" des möglichen VR-Chefs überzeugt, so der Helvea-Experte. So sei Schmid als CEO bei Barry Callebaut für die gescheiterte Marken-Schokoladestrategie verantwortlich, leitete in einer schwachen strategischen Phase mit einem missglückten Fusionsversuch Symrise und bei Gategroup kam es zu deutlichen Profitabilitätsrückgängen. Zudem habe er sich einen Manager mit mehr Erfahrung im Geschäft mit gefrorenen Backwaren gewünscht. Insgesamt sei Schmid mit allem Respekt wohl nicht der erhoffte, langfristige Befreiungsschlag für ARYZTA.

cf/ra

Zürich (awp)