Aryzta-Aktien schiessen hoch nach positiven Tönen zum Geschäftsverlauf

Zürich (awp) - Die Aktien von Aryzta sind am Donnerstag mit starken Gewinnen in den Börsenhandel gestartet. Der Backwarenkonzern hat in einem Trading Update verlauten lassen, seine im Oktober gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr 2025 erreicht oder gar übertroffen zu haben. Das Management erwartet nun fürs laufende Jahr weiteres organisches Wachstum.

Um 10.00 Uhr steigt der Kurs in einem ebenfalls positiven Gesamtmarkt um 10,5 Prozent auf 55,00 Franken. Die Aktie machte damit Terrain gut, aber sie steht noch weit entfernt vom letztjährigen Mehrjahreshoch von 87 Franken.

Analysten nahmen das Trading Update überwiegend positiv auf. Sie verweisen aber auch auf anhaltende Herausforderungen im Markt. Aryzta muss sich auch 2026 in einem sehr schwierigen Detailhandelsumfeld behaupten.

Die ZKB würdigte, dass der Backwarenkonzern nach der Gewinnwarnung im Herbst die reduzierte Prognose nun erfüllt habe. Das sei "ein erster wichtiger Meilenstein für die Rückgewinnung des Vertrauens".

Besonders erfreulich sei der freie Cashflow von 115 bis 120 Millionen Euro, der klar über den eigenen Erwartungen liege, hiess es weiter. Auch die beschleunigten Kostensenkungen und die Investition in eine neue Fabrik in Portugal zur Unterstützung des Schlüsselkunden McDonald's wurden begrüsst.

Vontobel hob ebenfalls die übertroffenen Erwartungen hervor, sprach beim Absatz jedoch von einem "gedämpften" Umfeld. Um Vertrauen zurückzugewinnen, brauche es konsequente Umsetzung der Spar- und Wachstumspläne. Die UBS sieht leichte Aufwärtschancen für die Gewinnschätzungen 2026.

to/uh