ARYZTA-Aktie: Zurückzahlung von Hybridanleihe Millionenhöhe

Wie bereits im August angekündigt, werde die Anleihe zum Zinszahlungstermin am 25. Oktober 2024 unwiderruflich und in voller Höhe zurückbezahlt, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die Rückzahlung werde als Kombination aus Barmitteln und der Inanspruchnahme der neuen revolvierenden Kreditfazilität, die im August 2024 abgeschlossen wurde, finanziert. "Die Rückzahlung dieser Hybridanleihe spiegelt unseren umsichtigen und disziplinierten finanziellen Ansatz zur Verbesserung unserer Kapitalstruktur und zur Senkung unserer Zinskosten wider", liess sich Konzernchef Urs Jordi in der Mitteilung zitieren.

Im Zeitraum von 2021 bis 2024 habe das Unternehmen mehr als 880 Millionen Euro an Hybridkapital sowie Zinsen durch freien Cashflow und Bankfinanzierung zurückgezahlt, hiess es weiter. Der Verschuldungsgrad sei damit auf unter das 3-fache des EBITDA gesunken.

cg/ra

Schlieren (awp)