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11.11.2026 16:24:00
ARYZTA-Aktie unter Druck: Verwaltungsrat nimmt Rücktritt von Alejandro Legarda an
Alejandro Legarda ist aus persönlichen Gründen per sofort aus dem Verwaltungsrat von ARYZTA zurückgetreten.
Wer Legarda ersetzen soll, ist noch offen. An der kommenden Generalversammlung im Mai 2027 werde das Unternehmen einen Nachfolger zur Wahl vorschlagen, so das Communiqué weiter. Der Verwaltungsrat dankte Legarda für seine langjährige Tätigkeit.
Alejandro Legarda gehörte dem Verwaltungsrat von ARYZTA seit November 2019 an.
Die ARYZTA-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,43 Prozent auf 41,25 CHF.
Zürich (awp)
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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